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توك شو

"شكله لبناني بس سي السيد".. زوجة مصطفى فهمي تغازله وتكشف طريقة تعارفهما (فيديو)

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 03:15 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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حلّ الفنان مصطفى فهمي، ضيفًا على الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة"، المُذاع على فضائية "DMC"، وذلك للحديث عن بدايات مشواره الفني والسينمائي، وتفاصيل حياته الشخصية، كما شاركت الإعلامية فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي، في الحلقة وكشفت عن كواليس حياتهما الزوجية، وكيف وقعت في حبه.

ويرصد موقع "الدستور" أبرز تصريحات الفنان مصطفى فهمي وزوجته:

اختياره للأعمال الفنية

قال الفنان مصطفى فهمي، إنه يعتذر عن أي عمل فني في حال كون السيناريو ضعيفًا، أو الشخصية التي يقوم بتأديتها ضعيفة أو لا تضيف شيئًا.

سر سعادته

أكد الفنان مصطفى فهمي، أنه لا يحب الاكتئاب، ويبتعد عنه بالرياضة، لافتًا إلى أنه يفضل ممارسة الرياضة، ويحب النهار أكثر من الليل.

وأضاف "فهمي": "أمارس رياضة التنس بانتظام، وأخرج أي طاقة سلبية عن طريق الرياضة، وأحب البحر والشمس".

رشاقته ونظامه الغذائي

كشف الفنان مصطفى فهمي، عن نظامه الغذائي، لافتًا إلى أنه يسير على نظام غذائي معين يتناسب مع عمره، متابعًا: "كل مرحلة عمرية لها نظام غذائي خاص بها".

وأضاف "فهمي": "أنا لا أحب الأكل بكثرة، ولا أحب الطعام المليء بالدهون، ولكني أحب الساندويتشات"، كاشفًا عن عمره، قائلًا: "أنا داخل على 59 سنة".

أول عقد فيلم

كشف الفنان مصطفى فهمي، عن أجره في أول فيلم تعاقد عليه، قائلًا: "عقد أول فيلم كان بـ 200 جنيه في فيلم "أين عقلي"، وبعد هذا الفيلم أحببت تجربة التمثيل ثم شاركت في " قمر الزمان".

وأضاف "فهمي"، أنه حصل على فرصة بأن يكون مصور سينمائي، وأول عقد له كان بـ 75 جنيه"، متابعًا: "عُرض علي التمثيل في أحد الأفلام، وفوجئت بهذا الأمر لأنه لم يكن في الحسبان، ولكنني وافقت على خوض التجربة".

فيما قالت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، إن شكله لبناني ولكنه سي السيد من داخله، مؤكدة أن لديه مبدأ وهو أن المركب لها قبطان وربان واحد، لافتة إلى توقفها عن العمل الإعلامي بعد زواجها منه.

وأضافت "موسى": "مصطفى فهمي، متمسك بمصريته، وأنا ومصطفى برج الأسد، وهو يشبهني كثيرًا، وهو يتعامل معي على أنه رجل البيت"، وتغزلت في زوجها قائلة: "أعشق جمال مصطفى وبحبه".

وأردفت: "تعلمت في الزواج أنه من الممكن أن نتناقش ونستوعب بعضنا البعض"، متابعة: "أنا عصبية بطبعي، وفي بداية الزواج مكنتش أهدأ بسرعة، ولكن في النهاية مصطفى فهمي هو رجل البيت ومينفعش ازعله".

وأكملت: "مصطفى مغرور ولا يمكن أن يقول لي أنا أسف لو زعلني، ولكنه يحاول أن يصالحني بشتى الطرق".

وكشفت "موسى" عن طريقة تعارفها على الفنان مصطفى فهمي، مشيرة إلى أنها تعرفت عليه في أحد المهرجانات في دبي أثناء إجرائها حوار معه.

وأكدت "موسى"، أنها لم تتوقع أنها ستتزوج من مصطفى فهمي في يوم من الأيام، متابعة: "أحب جمال مصطفى فهمي، وكان بمثابة فارس أحلام، وأول لما شفته أسرني جماله، ضحكته اخترقت قلبي وكياني".
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