"استرداد الأراضي": لا يجوز تمليك أراضي الجزر وطرح النهر للأشخاص.. فيديو

أكد اللواء محمد حلمي، عضو لجنة استرداد أراضي الدولة، أن الأشخاص الذين قاموا ببناء بيوت سكنية منذ سنوات طويلة على جزر، أو طرح النهر، فإنهم يدفعون للدولة "ريع" تحدده الدولة مقابل الإشغال.



وأضاف خلال رده على أسئلة المواطنين في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية "on e: "أراضي الجزر وطرح النهر لا يجوز تمليكها لأنها منفعة عامة للدولة ويتم حصرها وربطها عن طريق المحافظات".



وتابع، أن تغيير الغرض من الأرض، أو تغيير النشاط كأن يتم نقلها من أراضي زراعية لعمرانية، فإنه يتم محاسبة الأشخاص على ذلك بدفع حق الدولة في تغيير النشاط، وإذا لم يتم الدفع يتم تحويل الأمر لقاضي التحقيقات مباشرة.

