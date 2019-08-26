مارسيليا يسعى للتعاقد مع التشيلي فيدال

كشف تقرير صحفي إسباني، اهتمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بالظفر بخدمات التشيلي أرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي.



وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن مارسيليا وضع فيدال ضمن قائمة اهتماماتهم هذا الصيف، حيث سيكون بديلا للبرازيلي لويس جوستافو والذي اقترب من الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة.



ورفض مارسيليا عرضًا من فنربخشة التركي لضم جوستافو، لكن يبدو أنه من الصعب الاحتفاظ بخدماته، ولذلك تم وضع اسم فيدال كبديل له.



وأشارت الصحيفة، إلى أنه حال قرر برشلونة التخلي عن خدمات فيدال قبل نهاية السوق، فإن اللاعب يُفضل الانتقال إلى إنتر ميلان، حيث يسعى مدربه السابق أنطونيو كونتي للظفر بخدماته.



وأفاد التقرير، أن القوة المادية لإنتر ميلان تفوق قدرات مارسيليا، وهو يلعب دورًا مهما في قرار فيدال حول مستقبله.



ورغم تألقه الموسم الماضي، لكن وجود عدد كبير من لاعبي خط الوسط يُصعب من مهمة فيدال، والذي شارك كبديل أمس ضد ريال بيتيس، وسجل الهدف الخامس للبارسا، في المباراة التي انتهت بفوز البلوجرانا (5-2).