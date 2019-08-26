يد الزمالك تبحث عن إنجاز مصري جديد

تنطلق غدا الثلاثاء، منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بالمملكة العربية السعودية، في نسختها الـ 13 بمشاركة 10 فرق، وتمتد حتى 31 أغسطس الجاري.



وسيشارك الزمالك في هذه البطولة بصفته بطلا لقارة أفريقيا، حيث سيبدأ المنافسات من ربع النهائي، عندما يلاقي الفائز من مواجهة كييل الألماني، وجامعة سيدني الأسترالي.



ويبحث الزمالك عن إنجاز جديد في تاريخ مشاركات الأندية المصرية والأفريقية بمونديال الأندية.



انطلقت البطولة عام 1997 بالنمسا، وتوج بها كانتابريا الإسباني، بعد التغلب على درامن النرويجي في المباراة النهائية، فيما حصد البرونزية، دوسان كيانج وول الكوري الجنوبي بعد الفوز على ستادتورك براك.



وفي النسخة الثانية التي أقيمت بقطر عام 2002، توج السد باللقب على حساب مجديبروج الألماني في المباراة النهائية، ليعد ذلك هو الإنجاز الأكبر للفرق العربية.



فيما نال البرونزية ميتوديستا البرازيلي بعد الفوز على السالمية الكويتي الذي جاء بالمركز الرابع.



أما النسخة الثالثة التي أقيمت عام 2007 بمصر، فتوج بلقبها ريال سيوداد الإسباني، على حساب الأهلي المصري في المباراة النهائية.



وحصل الأهلي على الميدالية الفضية في ثاني أكبر إنجاز عربي بتاريخ البطولة، وأفضل إنجاز مصري وأفريقي حتى الآن.



في حين توج بالميدالية البرونزية المجمع البترولي الجزائري بعد التغلب على ميتوديستا البرازيلي.



ثم أقيمت البطولة من عام 2010 وحتى النسخة الماضية في 2018 بقطر، قبل أن تحصل السعودية على حق استضافتها بداية من العام الجاري وحتى 2022.



ففي النسخة الرابعة 2010، توج بها ريال سيوداد الإسباني بعد الفوز على السد القطري في النهائي، في حين أحرز الزمالك المصري الميدالية البرونزية، بعد التغلب على السد اللبناني.



بينما في النسخة الخامسة عام 2011، توج كييل الألماني باللقب بعد الفوز على ريال سيوداد في النهائي، في حين حصد السد اللبناني على الميدالية البرونزية، عقب الفوز على الزمالك الذي احتل المركز الرابع.



وفي النسخة السادسة 2012، أحرز أتلتيكو مدريد اللقب بعد الفوز على كييل الألماني في النهائي، في حين حصد السد القطري الميدالية البرونزية عقب الفوز على الزمالك.



وبالنسخة السابعة عام 2013 توج برشلونة باللقب عقب الفوز على هامبورج الألماني في النهائي، فيما نال الجيش القطري الميدالية البرونزية على حساب النجم الساحلي.



كما توج البارسا باللقب في النسخة الثامنة عام 2014، عقب الفوز على السد القطري، في حين أحرز فلينسبورج هاندفيت الألماني الميدالية البرونزية على حساب الجيش القطري.



في حين توج فوكس برلين الألماني بلقب النسخة التاسعة عام 2015، عقب إسقاط فيزبريم المجري في النهائي، فيما نال برشلونة البرونزية بعد الفوز على جامعة سيدني.



كما توج فوكس برلين باللقب في النسخة العاشرة 2016، عقب الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما أحرز البرونزية كييلس البولندي بعد الفوز على السد القطري.



وفي النسختين الـ11 والـ 12 عامي 2017، 2018 توج برشلونة باللقب عقب الفوز على فوكس برلين الألماني في النهائي.



فيما نال البرونزية فاردار المقدوني في النسخة الـ11 على حساب السد القطري الذي حل في ذات المرتبة عقب الخسارة أمام مونبلييه الفرنسي الذي نال برونزية النسخة الـ12.