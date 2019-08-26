نيمار "معجب" بفوز برشلونة الساحق على بيتيس

زاد النجم البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا الغموض حول مستقبله برفقة ناديه ​سان جيرمان،​ وذلك بعد وضعه علامة "لايك" على فوز ​برشلونة​ الإسباني على نظيره ريال ​بيتيس،​ أمس الأحد، بخماسية لهدفين ضمن الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وأبدى النجم البرازيلي إعجابه بفوز النادي الكتالوني على النادي الأندلسي من خلال حسابه عبر إنستجرام.



ووضع نيمار علامة "لايك" على صورة لنجم الفريق سيرجي روبيرتو وهو يحتفل برفقة أنطوان جريزمان، بالإضافة إلى صورة نشرها الدولي الفرنسي جريزمان بعد تسجيله الهدف الثاني.



ويرتبط نيمار بالعودة إلى برشلونة في ظل رغبته بالرحيل عن النادي الباريسي في الميركاتو الصيفي الحالي.