حماس لـ"الدستور": لم نطلق صواريخ على المستوطنات

قال المتحدث الإعلامى باسم حركة المقاومة حماس، حازم قاسم، إن الفصائل الفلسطينية لم تعلن عن مسئوليتها عن التصعيد الأخير، مؤكدًا أن حركته وغيرها من قوى المقاومة تعلن عن أنشطتها وهذا لم يحصل حول إدعاء الاحتلال الإسرائيلى إطلاق صواريخ من غزة.



وأضاف "قاسم" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإعلام الإسرائيلى أدعى إطلاق صواريخ محلية من قطاع غزة، ليبرر عدوانه المستمر على قطاع غزة عبر القصف بالطيران الحربى.



وأوضح "قاسم" أن الجريمة الأساسية هي في استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة أهالى قطاع غزة.



وحول الوضع الآن فى قطاع غزة، أوضح "قاسم" أن القصف توقف فى الوقت الحالى.