صدور الطبعة العربية لكتاب شخصيات مذهلة من عالم الأدب

صدرت مؤخرا عن دار الساقي ببيروت٬ الترجمة العربية لكتاب "شخصيات مذهلة من عالم الأدب" للكاتب الأرجنتيني ألبرتو مانجويل٬ وترجمة مالك سلمان.



وبحسب الناشر: يستعرض ألبرتو مانجويل، أحد أبرز عشاق الكتب في العالم، بأسلوب ساحر وواسع الاطّلاع قدرة الشخصيات المتخيلة التي تعيش معنا منذ الطفولة على الخروج من كتبها كي ترشدنا في حيواتنا.



تتضمّن الشخصيات المفضّلة لدى مانجويل فيبي من "الحارس في حقل الشوفان"، وأليس من "أليس في بلاد العجائب"، وسندباد، وأحدب نوتردام، وروبنسون كروزو، ووحش الدكتور فرانكنشتاين القاتل. وبعرض قدراته الفريدة بوصفه قارئًا، يشجعنا على إنشاء علاقاتنا الأدبية الخاصة. كما تكمل المقدمة الحميمية و"خربشات" المؤلف هذا الكتاب السحري والمبهج.



يشار إلي أن "مانجويل" مؤلِّف موسوعيّ مشهود له عالميًا ومترجم وروائي. حازت كتبه جوائز عدة وكانت الأكثر مبيعًا. من إصداراته عن دار الساقي: "فنّ القراءة"، "مع بورخيس"، "المكتبة في الليل"، "ذاكرة القراءة"، "الفضول"، وفي الرواية: "عودة"، و"كل الناس كاذبون".