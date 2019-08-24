باربي تصنع كراسي متحركة لألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة

نشر صانعو العروس باربى ميزة جديدة على صفحتهم الخاصة على إنستجرام، وهى عبارة عن إلحاق الدمى بمجموعة من الكراسى المتحركة سواء للبالغين أو الأطفال، وسيتم إطلاق إصدارات مصغرة ومصممة خصيصى لخريف وشتاء 2019.



والهدف منها هو تحدي الارتباط السلبي مع الكراسي المتحركة، فهم يريدون أن يظهروا للعالم أن الكرسى لن يكون مجرد جهاز طبى، ولكنه عبارة عن قطعة من التعبير عن الذات الفنية، فوجود باربي على كرسي متحرك يعني الكثير بالنسبة لأى فتاة صغيرة، وسوف يكون ذلك تحديًا للأطفال من ذوي الإعاقة الذى يمكنهم اللعب مع باربي التى تمثلهم.



تحاول باربى دائمًا منذ الستينيات والسبعينيات والثمانينيات تقديم رؤية أوسع للمجتمع، وللأجيال القادمة، وتواصل تقديم التنوع من خلال أنواع مختلفة من أشكال الجسم وألوان وملمس الشعر والعرق.