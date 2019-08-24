مشاهدة مباراة ارسنال وليفربول الان بث مباشر بدون تقطيع

سينتهي هذا المساء من الرقمين المتبقيين في الدوري الممتاز بنسبة 100 في المائة ، حيث يستضيف ليفربول آرسنال في مباراة صدارة.





ليفربول الحادي عشر: أدريان ؛ ألكساندر أرنولد ، جوميز ، فان دايك ، روبرتسون ؛ ويجنالدوم ، فابينيو ، هندرسون ؛ صلاح ، فيرمينو ، ماني





ارسنال الحادي عشر: لينو. مايتلاند نايلز ، ديفيد لويز ، سوكراتيس ، مونريال ؛ جندوزي ، شاكا ، سيبالوس ؛ بيبي ، لاكازيت ، أوباميانغ





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أخبار فريق ليفربول: ماتيب يفوز على جوميز إلى نقطة البداية

يورغن كلوب يذهب إلى الفريق الذي توقع معظمهم أن يواجه آرسنال في ملعب أنفيلد بعد ظهر هذا اليوم باستثناء اختيار بارز في وسط الدفاع.

اختار الألماني جويل ماتيب شريكًا لفريق فيرجيل فان دييك ، حيث فقد المدافع الشاب جو جوميز مكانه في الدوري المحلي الحادي عشر كنتيجة لذلك.

في وسط الملعب ، إنها حالة مجربة ومختبرة بالنسبة للمضيفين ، حيث سلمت غرفة محركات الألعاب الكبيرة مثل هندرسون وفابينهو وويجنالدوم مهمة تعطيل محاولات أرسنال لبناء أي إيقاع.

وستحصل تلك الجبهة المألوفة الثلاثة ، محمد صلاح ، وروبرتو فيرمينو ، وساديو ماني ، على فرصة أخرى لإحداث الفوضى على خط المدفعي ، كما فعلوا بانتظام في المواسم الأخيرة.

2019-08-24T15: 55: 41.000Z

ارسنال فريق الأخبار: لاكازيت يسقط على مقاعد البدلاء

حقق Unai Emery مفاجأة مع فريقه لمواجهة ليفربول. ألكساندر لاكازيت ، الذي سجل هدفاً ضد بيرنلي الأسبوع الماضي ، أُجبر على اللعب في مقاعد البدلاء مع دخول نيكولاس بيبي.

كان مشجعو Gunners يأملون في أن يروا Lacazette و Pepe و Pierre-Emerick Aubameyang يبدآن معًا للمرة الأولى ، لكن Emery اختار لعب اثنين منهم فقط من أجل مزيد من الصلابة.

من غير المفاجئ أن يحتفظ داني سيبالوس بمكانه ، لكن ضم جو ويلوك في خط الوسط هو مؤشر على مدى أهمية اللاعب الصغير بالنسبة للفريق هذا الموسم.

الدفاع هو نفسه الذي لعب ضد بيرنلي ، ولكن هناك دسيسة على مقاعد البدلاء حيث لم يتم تضمين Mesut Ozil. كان الألماني مريضاً الأسبوع الماضي ، لكنه عاد إلى التدريب.

ومع ذلك ، فقد تم استبعاد أوزيل من تشكيلة يوم المباراة لمواجهة ليفربول بينما يختار إيمري الالتصاق بأولئك الذين أدوا أداءً سيئ.







