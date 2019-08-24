مدبولى يتفقد فرع الأكاديمية العربية للعلوم بالعلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصحبته الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الوزارة، فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة.



وخلال تفقد مباني فرع الأكاديمية، أوضح وزير الإسكان، أن هناك استعدادات تُجرى حاليًا لافتتاح كُليتين أمام الطلاب في شهر سبتمبر المقبل، ومبنى لإقامة الطلاب الوافدين به، بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد في الفصل الدراسي الأول.



كما أشار الوزير إلى أنه بحلول الفصل الدراسي الثاني ستكون هناك كليتان أخريان جاهزتان، ومبنى آخر لإقامة الطلاب يُضاف للمبنى الأول، للعمل على استيعاب كل الطلاب الدارسين بفرع الأكاديمية، على أن يتم افتتاح باقي المباني تباعًا في 2020.



جدير بالذكر في هذا الصدد أن مساحة فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة تبلغ 62 فدانًا، وتم تصميمها بحيث تضم 12 كلية، و34 مبنى (مباني الكليات – مباني الإقامة – المبنى الرئيسي – مركز الإبداع – المكتبة – الكافيتريات).