تعليق الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الليبى لإشعار آخر

أعلنت سلطات مطار معيتيقة الدولي، في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، تعليق الرحلات الجوية بالمطار، بسبب تعرضه مجددًا لقصف عشوائي.



وذكرت سلطات المطار - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم السبت - أن قذيفة سقطت على المطار تزامنًا مع وصول رحلة شركة "طيران البراق" من إسطنبول، ورحلة عبر الخطوط الجوية الليبية قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 265 من حجاج بيت الله الحرام، ولم يكشف المطار عما إذا كان القصف ألحق أي أضرار بشرية أو مادية، ولم يحمل أي جهة المسئولية عنه.



وفي منتصف أغسطس، أعلنت إدارة مطار معيتيقة تعرض المطار لعدة قذائف، مشيرة إلى إغلاق المجال الجوي إلى حين إشعار آخر.