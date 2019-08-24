6 دول أوروبية تستقبل 356 مهاجرًا كانوا على متن السفينة" فايكنج"

وافقت 6 من دول الاتحاد الأوروبي على استقبال 356 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في البحر لمدة أسبوعين على متن سفينة الإنقاذ أوشن فايكنج، مما أنهى المواجهة الأخيرة في الكتلة الأوروبية حول الهجرة عبر البحر المتوسط.



وقال مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس، إن المهاجرين الذين كانوا على متن السفينة التي تديرها الجمعيات الخيرية الفرنسية سيتم نقلهم إلى مالطا قبل أن تستقبلهم فرنسا وألمانيا ورومانيا ولوكسمبورج والبرتغال وأيرلندا.



وقال المفوض الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس: "مرحبًا بك، وقد تم العثور على حل للأشخاص على متن فايكنج وسيتم نقلهم جميعًا".



كشفت محنة فايكنج، التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، ومؤسسة خيرية فرنسية أخرى، فشل أوروبا في التوصل إلى سياسة متماسكة للتعامل مع الهجرة من إفريقيا عبر ليبيا.