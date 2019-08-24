اليوم.. قراءة جديدة لكتاب "الإنسان والبحث عن المعنى" بدار هن

تحت عنوان "قراءة جديدة لكتاب الإنسان والبحث عن المعنى" تنظم دار هن للنشر٬ أمسية ثقافية لمناقشة الكتاب الذي ألفه المعالج النفسي "فيكتور إيميل فرانكل"٬ ويناقشه الباحث ومدرب التنمية الثقافية٬ سامح سليمان٬ وذلك في السادسة مساء اليوم السبت.



دكتور فرانكل، مؤلف هذا الكتاب، كان في بعض الأحيان يوجه كطبيب نفسي إلى مرضاه، ممن يعانون من عديد من ألوان العذاب القاسية أو الضئيلة، السؤال التالي: "لماذا لم تنتحر"؟ ومن إجاباتهم يستطيع غالبًا أن يجد الخط الذي يهديه إلى علاجه النفسي.



ويعرض فرانكل في هذا الكتاب للخبرة التي آلت به إلى اكتشافه للعلاج بالمعنى. لقد وجد نفسه، كسجين مخضرم في معسكرات رهيبة للاعتقال، متجردًا متعريًا في وجوده، فوالداه وأخوه وزوجته قد لقوا حتفهم في معسكرات أو أرسلوهم إلى أفران الإعدام بالغاز، أي أن كل أسرته عدا أخته قد هلكت في هذه المعسكرات.