أسعار الأسمنت اليوم.. "المخصوص" بـ798 جنيهًا للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهره التجارية، إن هناك استقرار في أسعار الأسمنت اليوم السبت.





وأضاف "الزيني"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر الأسمنت المسلح سجل 823 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 798 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 798 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 798 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 820 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 800 جنيه للطن.





ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 835 جنيهًا، وأسمنت المسلة 798 جنيهًا، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 805 جنيهات، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 833 جنيهًا.





سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2300 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2465 جنيهًا، ورويال العادة 2500 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2445 جنيهًا للطن.





سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 718 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 718جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 723 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 723 جنيهًا للطن.



