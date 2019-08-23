اجتماع طارئ لـ "الإعلاميين" لبحث تجاوزات ريهام سعيد

يعقد مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، اجتماعا طارئا الليلة، لبحث تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ماورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد المذاع على قناة الحياة من الفاظ وعبارات وأوصاف لاتليق وتحمل أهانة وتمييزا للمرأة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.





وقالت النقابة فى بيان لها، "من منطلق المسئولية الملقاة على نقابة الإعلاميين فى ضمان الإرتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين، وضمان أداء الإعلامى رسالته فى تبصير المجتمع بقضاياه، فى إطار الالتزام بأحكام الدستور والبعد عن الإسفاف أو التمييز بين المواطنين، وبناءا على تقرير لجنة الرصد والمتابعة بشأن ما ورد بحلقة برنامج صبايا تقديم ريهام سعيد المذاع على قناة الحياة من ألفاظ وعبارات وأوصاف لا تليق وتحمل أهانة وتمييزا للمرأة المصرية فى الوقت والذى لا تدخر فيه القيادة السياسية جهدا فى الارتقاء والعلو من شأن المرأة المصرية فى جميع المحافل الداخلية والخارجية. لذلك فقد قرر مجلس النقابة بقيادة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين اجتماع طارئ اليوم بمقر النقابة لبحث الموقف واتخاذ التدابير اللازمة لضبط المشهد الإعلامى لضمان أعلام مهنى مسئول".