اليمن يحرر آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم

حررت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، اليوم الجمعة، آخر قمة في سلسلة جبال البياض بمديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية المتمردة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن قوات الجيش الوطني حررت جبل الغنيمي، وتواصل التقدم باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية الانقلابية.

