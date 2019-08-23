"عودة الطيور المهاجرة ".. كيف استطاعت ملتقيات التوظيف الحد من الهجرة غير الشرعية؟

آملًا في الوصول إلى حلمه بالحصول على وظيفة تضمن له الإنفاق على معيشته و دراسته، استعد أحمد حسن، الطالب العشريني بأحد معاهد الحسابات الآلية، إلى الهجرة الغير شرعية، وذلك بعد أن طرق كثيرًا أبواب الإعلانات التي ملئت الصحف دون فائدة، ومع استعداده للرحيل ّقرأ في بعض المواقع الإخبارية بمحض الصدفة عن ملتقيات الدولة للتوظيف، وحتى يكون منفذًا لوصايا والديه جعل هذه الملتقيات الأمل الأخير لبقائه بالبلاد في حالة الحصول على وظيفة.



إذ فجأة تحول الحلم إلى حقيقة بعد أن كان الشاب أحد مشاريع المهاجرين الغير شرعيين ليصبح بين ليلة وضحاها موظف أمن في إحدى شركات المياة الغازية، وأصبح يقتضي من هذا العمل مرتبًا يكفي نفقاته وأكثر.



بعد أن طرحت وزارة القوى العاملة 23 ملتقى توظيف في محافظات الجمهورية خلال الفترة من مايو 2016 حتى مارس 2019، ووفرت فيها أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وصاع صِت الشباب على شبابيك التوظيف للعمل كموظفين في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال تقديم أوراقهم المطلوبة.



"الدستور" حاورت بعض الشباب الذين أنقذتهم ملتقيات التوظيف من قهر الغربة



حسين محمد على، الحاصل على دبلوم فني صناعي، الذي كان هو الآخر سيصبح أحد مشاريع الهجرة الغير شرعية لولا ما وجده في ملتقيات التوظيف من ملاذ آمن، يقول أنه كان يعمل سابقًا بقطاع سياحى، ولكن لم يحالفه الحظ حتى ترك وظيفته، وبعد عام من البحث على وظيفة أخرى تمكن من خلال الملتقيات الحصول على وظيفة رجل أمن بشركة "جى فور أس".



ويضيف حسين، أنه يحصل من خلاله على راتب مجزي يمكنه من تلبية احتياجات أسرته، وتكوين حياة معيشية آمنة، بعد فقدانه باب الأمل، كما سعى للحفاظ على تلك الوظيفة، بالرغم من ما يقابله من مشاكل أثناء العمل، لكنه تغلب على تلك الصعاب، قائلًا: "الغربة شئ مؤلم، محدش يفتكر إنها سهلة".



"كنت فاكرة إن ملتقيات التوظيف وهم، لكن طلعت حقيقة" بهذه الجملة بدأت منار سيد، ٢٥ عام، حاصلة على بكالوريس تجارة جامعة حلوان، إحدى الفتيات التى تقدمن للحصول على وظيفة مناسبة من خلال الملتقيات .



تقول سيد، إنها فى حاجة شديدة للعمل للحصول على المال حتى تستطيع تجهيز نفسها، وتلبية احتياجات أسرتها بسبب حالتهم المادية الغير جيدة، فقد استطاعت أن تعمل في إحدى المطاعم الشهيرة بالقاهرة مقابل أجر مناسب.



يوضح النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري ونائب رئيس اتحاد عمال إسكندرية، أن ملتقيات التوظيف لها دور كبير في توظيف الشباب والقضاء على البطالة، والحد من الهجرة غير الشرعية، ويستكمل قائلًا :"ملتقيات الوظائف شيء حديث بالنسبة لنا في مصر فهذا هو اتجاه الدولة، بناءًا على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير القوى العاملة في سبيل القضاء على البطالة".



ويضيف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا :"أننا ننتقل بالملتقيات في كل المحافظات لتشغيل عدد كبير من الشباب الذين لديهم رغبة العمل في بلادهم دون السفر إلى الخارج، وسيتم تحقيق ذلك بفضل عدد كبير من المشروعات، والاستثمارات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس السيسي، والتي أعطت فرص عمل عديدة للشباب".



وعن دور هذه الملتقيات في الحد من الهجرة، " هناك تراجع كبير للسفر إلى الخارج بعد ملتقيات التوظيف وهذا شي إيجابي، وما أريد تأكيده أن الدولة لا تقف أمام من يريد السفر لكن يجب حدوث ذلك بطريقة رسمية من خلال وزارة القوى العاملة ووزارة الخارجية، وبعيدًا عن طرق الهجرة الغير شرعية التي تتسبب في مشاكل كبرى للشباب حال سفرهم من أجل فرص عمل وهمية".



ودعا أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الشباب إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب، والتأهيل بشكل جيد في سبيل الحصول على وظائف مناسبة في مصر مشيدًا بدور وزارة القوى العاملة التي قامت في الفترة الأخيرة بعمل العديد من الدورات الهادفة لتأهيل الشباب داخل سوق العمل، وخاصة أن السوق المصرية أصبحت الآن لا توظف إلا الأكفأ بعيدًا عن المحسوبية.



توضح سحر محمد، مسؤول ملف الموارد البشرية بمكتب النائب محمد عبدالغني، أنه من خلال الملتقيات يتم توفير العديد من الوظائف لكافة المؤهلات العالية و المتوسطة وذلك لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وتابعت محمد لـ"الدستور"، أنه يتم حصد كافة الشركات والقطاعات التى تحتاج إلى عاملين، ومن ثم إعلام المواطنين بها، معلقة :" فى أكتر من 300 شركة تحتاج إلى عاملين من المؤهلات المختلفة، منها عدة شركات بالعبور ، صحارة للطباعة، شركة أمن العاصمة الإدارية، وكذلك وجود عدة مطاعم لديها وظائف شاغرة.



وأشادت محمد، بدور هذه الملتقيات التى كان لها عظيم الأثر فى الحد من الهجرة الغير شرعية, وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وزيادة القدرة الإنتاجية، وتحسين الدخل ورفع الناتج القومى، كما أكدت على إنه يشترط لقبول المتقدمين بالوظائف حصولهم على شهادات معتمدة لتدريبات خاصة بالوظيفة التى يتقدمون للالتحاق بها، كمت يجب أن يمتلكوا المهارات و الخبرات التى تؤهلهم لسوق العمل.



