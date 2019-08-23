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للمرة الثانية.. ريهام سعيد تواصل هجومها على "التخان": "منظركم مش لطيف"(فيديو)

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 02:04 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
ياسمين عباس
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واصلت الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا" المذاع على فضائية "الحياة"، انتقادها لـ "التخان"، رغم إثارتها للجدل خلال الساعات الماضية عقب الحلقة الأخيرة من برنامجها، والذي وصفت فيه أصحاب الوزن الزائد بأنهم عبئ على عائلاتهم وعلى الدولة.

وقالت "سعيد" عبر مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب": "مبسوطة جدًا أن إحنا غايظين ناس كتير، وعملنا الأسبوع اللي فات جراحات سمنة والستات زي الفل، وصحتهم كويسة أوي، وعارفة إن النجاح بيضايق، للمرة الأخيرة لجمهوري اللي بيحبني إحنا مجرحناش حد، ولا اتكلمنا وحش على حد".

وأضافت "سعيد": "إحنا بنتكلم على الناس اللي فوق الـ 200 كيلو أنهم عبئ على الدولة لأنهم مبيشتغلوش، وأنت اختارت انك تبقى تخين، يعني أنت اللي جبته لنفسك، والناس اللي بيلبسوا جلابية وازدال وعباية دول ناس بسيطة، هنقول أن جزء منهم أمي لازم تكلمهم بطريقة مختلفة غير انك تقوله أنه هيجيلك ضغط وسكر عشان يفوق، لازم تعرف ان شكلها وحش وان المنظر مش لطيف ويدل على عدم التحضر".

وأردفت: "واحدة كتبالي في الكومنتات ما أنتي كنتي عجلة، يعني انتي بتشتمي التخان أهو، ومش عجبينك، وانتي بتقولي عليهم عجلة، وانتوا بتتريقوا على التخان، ومش بتتجوزوا التخان، سيبونا نساعدهم ونوعيهم ونخسسهم وننصحهم، خليك في حالك عشان إحنا بنعمل عمل عظيم جدًا".
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