الرئيس الفلسطينى يزور ألمانيا الخميس المقبل

تستقبل المستشارة أنجيلا ميركل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.



وقال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية، شتيفن زايبرت في تصريح اليوم الجمعة، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سوف يلتقى في المستشارية الاتحادية بالمستشارة الألمانية فى مباحثات تشمل الوضع الحالى فيى الأراضي الفلسطينية، وسبل التركيز على عملية السلام في الشرق الأوسط والقضايا الإقليمية، فضلاَ عن العلاقات الثنائية.