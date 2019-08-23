بأمر الجمهور.. حكيم نجم الساحل صيف 2019

انحاز جمهور الساحل للفنان حكيم في حفله الثاني، الذي أقيم بفندق توليب، وتواجد الجمهور بالآلاف وسيطر الحماس عليه على مدار ثلاث ساعات كاملة قدم بها حكيم باقة متنوعة من أغنياته، وظل الجمهور يغني ويرقص معه طوال الحفل.



حكيم كسب الرهان كالمعتاد ليحقق رقما قياسيا بتواجد الجمهور بهذا الكم الضخم في حفلتين، رغم أنهما أقيما في 10 أيام فقط.. الحفل الأول أحياه ثالث أيام عيد الأضحى بـ"ivory" والثاني الليلة بفندق توليت ليتم رفع شعار كامل العدد في الحفلتين، ليغرد لوحده منفردا بصدارة حفلات صيف 2019.