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رياضة

بداية إيجابية للنصر وسلبية للأهلى فى الدورى السعودى

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 12:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استهل النصر حملة الدفاع عن لقبه بفوز سهل على ضمك 2-صفر، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض في افتتاح الدوري السعودي لكرة القدم، فيما أهدر الأهلي الفوز في الدقائق الأخيرة أمام العدالة الصاعد.

في المباراة الأولى، تكفل البرازيلي جوليانو دي باولا (24) والمغربي عبدالرزاق حمدالله (45) بهدفي النصر.

لكن حمدالله، هداف الدوري في الموسم الماضي، غادر الملعب رفقة زميله سلطان الغنام بعدما تعرضا للإصابة في الدقيقة (70).

وفرض النصر أسلوبه على مجريات الشوط الأول، وكاد يفتتح التسجيل في وقت مبكر، لكن كرة حمدالله تصدى لها الحارس الجزائري شمس الدين رحماني وحولها للركنية بصعوبة بالغة (13).

ومن هجمة منسقة، نجح النصر في افتتاح التسجيل عندما لعب النيجيري أحمد موسى كرة عرضية انبرى لها البرازيلي جوليانو دي باولا ولعبها برأسه داخل المرمى بعد جملة فنية جميلة (24).

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط، لعب المغربي نورالدين مرابط كرة عرضية لمواطنه حمدالله الذي أودعها المرمى إلى يمين رحماني (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كاد ضمك يقلص الفارق لولا براعة الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى لكرة البرازيلي جورجي فيلبي، قبل أن تعود ويشتتها الدفاع عن منطقة الخطر (48).

ورد النصر عبر جوليانو الذي صوب كرة قوية تصدى لها رحماني ثم أبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (63).

وتهيأت فرصة أخرى لضمك ولكن الدفاع أبعد الكرة للركنية (68)، وانقذ دفاع ضمك مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة أحمد موسى القوية قبل ولوجها مرماه (70)، وفي الدقائق المتبقية حاول النصر إضافة هدف ثالث ولكن جميع محاولاته لم يكتب لها النجاح.

ولحق العدالة بالأهلي وفرض عليه التعادل (1-1) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

تقدم الأهلي بواسطة الصربي دانييل أليكسيتش (45) وأدرك العدالة التعادل عن طريق السنغالي أليو سيسي (88).
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