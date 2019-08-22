الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

منوعات

5 أسباب تدفع المرأة للزواج من رجل يعمل في مجال التعليم

الخميس 22/أغسطس/2019 - 11:06 م
جريدة الدستور
طباعة
يعتبر اختيار شريك الحياة المناسب، تحديًا كبيرًا للمرء، لأن الاختيار الصحيح لشريك الحياة يمثل عاملًا هامًا ورئيسيًا في استقرار الحياة الزوجية وازدهارها.

وينصح الكثير من خبراء الحياة الزوجية المرأة باختيار رجل يعمل في سلك التدريس، لأنه يتحلى بالعديد من الصفات الإيجابية التي تساهم في نجاح الحياة الزوجية.

5 أسباب جوهرية تدفع المرأة للزواج من رجل يعمل في مجال التعليم، بحسب ما ورد في موقع "إديوكيتور سالي" الإلكتروني:

المعلمون يتحلون بالصبر
بحكم طبيعية عملهم، يتمتع المعلمون بالصبر ومقدرة كبيرة على الاستماع بعناية لعدة ساعات، إضافة إلى أنهم يشرحون الدرس لعدة مرات في اليوم ويعيدون الفكرة مرارًا وتكرارًا للتلاميذ. لذا فإن الزواج من معلم يعني الزواج من رجل صبور يمكنه مواجهة مصاعب الحياة ومتابعة الجهود لتحسين أوضاع الأسرة.

المعلمون ليسوا أنانيين
يتحلى المعلمون بخصلة نكران الذات وذلك لأنهم يضحون بالكثير من أجل تعليم التلاميذ، وهذا قد ينعكس إيجابًا على علاقتهم بالشريك ويدفعهم لتقديم التضحيات في سبيل سعادته.

المعلمون متفائلون
يتحلى المعلمون بالمقدرة على التعامل بإيجابية مع الجميع، مهما كان يومهم مضنيًا في المدرسة، وهذا بالطبع ينعكس على حياتهم الزوجية بشكل إيجابي، إذ يمكنهم التعامل بتفاؤل وإيجابية مع أفراد أسرهم رغم المتاعب التي يتعرضون لها في العمل.

المعلمون يتحلون بحس المسؤولية
بما أنهم مسؤولون عن تعليم كمٍّ كبير من التلاميذ، فلا بد من أن يتحلى المعلمون بحس المسؤولية والخوف على مصلحة التلاميذ. وهذا أيضًا ينطبق على طريقة تعاملهم مع شركاء حياتهم وأفراد أسرهم، إذ يكون الالتزام والحس بالمسؤولية هاجسًا لديهم.

المعلمون بارعون في التواصل
بما أن طبيعة عملهم تقوم على التواصل المباشر مع التلاميذ، يكتسب المعلمون موهبة التواصل الفعال والإيجابي. إنهم مستمعون رائعون ويمكنهم قضاء ساعات وهم يستمعون للشريك والتحاور معه بشكل فعال.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

خاص.. النحاس وغالي في الجهاز الفني الجديد للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن قضية الرشوة فى «الأعلى للإعلام»

منذ حوالي 6 ساعات

الرئيس السيسى يصدق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

منذ يوم

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

ads

الصور

image description

بالصور.. "الدستور" ترصد مراحل وضع تمثال ليلي مراد بـ"شاطئ الغرام"

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

ads

الأكثر قراءة

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن قضية الرشوة فى «الأعلى للإعلام»

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

«المركزى» يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

أيام زمان

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

الصحة

أنواع صعوبات التعلّم لدى الأطفال

"الصحة العالمية": جزيئات البلاستيك في مياه الشرب خطر "محدود"

احذر.. أغذية ومشروبات تؤثر سلبًا على مفعول الأدوية

نصائح بسيطة قبل الخضوع لأى جراحة

الرئيس نيوز

السويد: إطلاق ناقلة النفط "إستينا إمبرو" المحتجزة في إيران.. قريبا

تجدد أزمة الإجازات بين الأساتذة المتفرغين والجامعات.. والقضاء يتدخل

قتل 4 مسنات.. القبض على "سفاح النساء" في بني سويف

رسمياً.. دخول الجماهير للدوري بـfan id واستخدام نظام تذكرتي

منوعات

5 أسباب تدفع المرأة للزواج من رجل يعمل في مجال التعليم

أمريكية تعثر على ماسة بآلاف الدولارات

بريطانية تعاقب ابنتها بإزالة باب غرفتها

العثور على غبار نادر في ثلوج ذائبة من أنتاركتيكا

كشكول

الجامعة الألمانية ببرلين تقدم لطلابها برنامج دراسي متطور في الصيدلة

«تعليم بورسعيد»: نسعى لحل مشكلة قوائم الإنتظار لطلاب المدارس

محافظ شمال سيناء يوجه بعدم بقاء مديري المدارس لأكثر من عامين في المدرسة

محافظ شمال سيناء يبحث إجراءات بدء العام الدراسي الجديد

إسلام سياسي

رئيس سابق لـ "سي أي إيه" يحذر من استمرار خطورة داعش

5 مليون دولار مكافأة على رأس 3 من قادة داعش

منشقة عن الإخوان توجه رسالة نارية لسجناء الجماعة

شباب الإخوان ينقلبون على "وجدي غنيم" بعد تشكيكه في رسائل السجون


زيت وسكر

أعراض التهاب المفاصل التنكسى

بدء تنفيذ أعمال الربط بشركة مياه الجيزة

حملات تموينية مكبرة على أسواق دمنهور

“صحة سوهاج” تطلق ندوات تعريفية بمرض سرطان الثدى

مقالات الرأي
ماجد حبته
الفقر فى فرنسا!
مدحت بشاى
كوميديا بديع خيرى.. والضحكة اللى من القلب
د. محمد عفيفي
الناس فى بداية القرن العشرين
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
المزيد
ads

الثقافة

رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح معرض الكتاب الأول بمرسى مطروح

خبراء دوليون يشيدون بالطراز المعماري الفريد لدار الكتب في باب الخلق

وائل خورشيد يكتب: خُيّل إليَّ..

"أحلام تصطدم بالسقف" على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك