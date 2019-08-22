أحمد صلاح حسني: كلمة "فاشل" أكتر ما سمعته في حياتي

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن الفترة التي أعقبت تركه للعب الكرة من أصعب الأوقات التي مرت عليه في حياته.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية CBC، أنه كان لديه عدد كبير من الأصدقاء وقتما كان لاعب كرة قدم، وعندما قرر اعتزال الكرة ودخول المجال الفني، فإن الجميع ضحك عليه، مؤكدًا أن كلمة فاشل أكثر كلمة سمعها في حياته.



وأوضح أن كلمة فاشل كانت "توجعه"، ولكنها كانت مثل البنزين، لأنه يحب التمثيل جدًا ويشعر أن لديه موهبة، وبعد قرار الاعتزال وجد أن كل الاصدقاء الذين كانوا حوله تم تصفيتهم على صديقين فقط.

