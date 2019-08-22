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الأهلي يقترب من خيسوس.. والنحاس مدربًا عامًا
الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:47 م
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اقترب النادي الأهلي من إنهاء ملف التعاقد مع مدير فني جديد، خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي.
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