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حوادث

وزير العدل يوافق على تعديل مقار انعقاد 35 دائرة جنايات

الخميس 22/أغسطس/2019 - 01:45 م
جريدة الدستور
حسام محفوظ
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وافق وزير العدل على قرار المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتعديل مقار انعقاد 35 دائرة جنائية بمحكمة استئناف القاهرة؛ بهدف التيسير على المتقاضين ودفاعهم ومنعًا للتكدس والزحام بمقار المأموريات المختلفة، اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل.

وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر أرقام 3 و9 و14 و16 و20 و25 و22 المنعقدة بشمال القاهرة و14 و23 المنعقدتين بمحكمة عابدين الجزئية و29 جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم الإبتدائية و31 شمال القاهرة المنعقدة بمأمورية استئناف طرة إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة الإبتدائية بالتجمع الخامس.

كما تضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدائرتين 17 جيزة و30 جيزة من مقرهما الحالي بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بزينهم إلى مقر محكمة السادس من أكتوبر الإبتدائية بشارع ربيع الجيزي.

ونص القرار على نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 4 و10 و17 و19 شمال القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و7 و21 و25 و26 جنوب القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و24 و28 و29 شمال القاهرة المنعقدة بمقر محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بزينهم إلى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية.

وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 8 و27 و28 جيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية بالعباسية و22 و23 و25 جيزة المنعقدة بأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و3 و24 جيزة المنعقدة بمقر محكمة عابدين الجزئية إلى مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم.

ونص القرار على نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 3 و18 جنوب القاهرة المنعقدتين بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بزينهم، و13 جنوب القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس إلى مقر محكمة عابدين الجزئية.
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