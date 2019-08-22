الانتهاء من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو في أبريل

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في مجال مترو الأنفاق والقطارات المكهربة أجرى مسئولوا وزارة النقل، جولة تفقدية بدأت بتفقد محطة عدلى منصور التبادلية.



وعقد المسئولون اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الانفاق والشركات المنفذة للقطار المكهرب والمرحلة الرابعة للخط الثالث بالمحطة حيث تم استعراض التخطيط العام للمنطقة التى يوجد بها المحطة والتى تعتبر نموذج للنقل متعدد الوسائط "الجزء الثانى من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والسكك الحديدية - القطار المكهرب - موقف الأتوبيسات".



كما تم استعراض معدلات تنفيذ المشروعين حيث وجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالجدول الزمني لكل مشروعا، وتوضيح أهمية كل مشروع في تسهيل تنقل المواطنين خاصة مع الاهمية الكبيرة التي توليها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة النقل الجماعي سواء داخل القاهرة الكبرى او من القاهرة الى المدن الجديدة.



ثم تفقدوا الأعمال الانشائية لمحطات (الهايكستب - عمر بن الخطاب - قباء - هشام بركات - النزهة - هليوبيليس)، واستقلوا قاطرة اختبار على السكة والتقي.



وشدد المسئولون على ضرورة الانتهاء من محطة هليوبليس والتى تعتبر من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط وأفريقيا خلال أكتوبر المقبل، وإنهاء محطات النزهة ١و٢ وهشام بركات فى ديسمبر المقبل، على أن يتم نهو كل محطات الجزأين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور فى أبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب.