رئيس الزمالك يعلن موعد إطلاق قناة النادى الجديدة

أعلن رئيس نادي الزمالك، اقتراب ناديه من تدشين قناته الفضائية، مؤكدًا أنها ستنطلق قبل بداية بطولة الدوري المصري للموسم الجديد والمقرر يوم 19 سبتمبر المقبل.



وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية إنه سيعاين الاستوديو الخاص بقناة ناديه بمدينة الإنتاج الإعلامي وسيتسلمه بشكل رسمي وهو استوديو تابع لإحدى القنوات الفضائية الشهيرة ومساحته تقارب 420 مترا، وستحصل القناة على تردد عبر القمر الصناعي نايل سات تمهيدًا لإطلاقها.



وأكد أنه سيسعى لإطلاق أفضل قناة فضائية بجودة صورة عالية تليق بمتابعي القناة من جماهير نادي الزمالك، موضحًا أن هذا الحلم الذي كان محط اهتمام مشجعي القلعة البيضاء اقترب من الظهور للنور.



وفي الوقت ذاته، هاجم مرتضى منصور مدرب حراس مرمى الإسماعيلي سعفان الصغير بسبب انتقاداته المستمرة لمحمد عواد حارس الدراويش المنضم مؤخرًا للزمالك قائلًا: "دعمت الإسماعيلي بصفقتين من العيار الثقيل بضم محمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي بخلاف 35 مليون جنيه".



وأضاف: "لماذا لا يتحدث سعفان عن محمود متولي الذي تمسك أيضًا بالرحيل للأهلي ولم يحصل الإسماعيلي على نفس ما حصل عليه من الزمالك في صفقة عواد؟".



وأشار إلى أن المصري طلب التعاقد مع ثنائي الزمالك عماد فتحي وبهاء مجدي لاعبي الفريق في الانتقالات الصيفية الجارية موضحًا أن إدارة الأهلي رفضت رحيل الثنائي هشام محمد وعمرو بركات للفريق البورسعيدي.