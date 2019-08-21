شاهد.. محمد صلاح يجري بسرعة فائقة على سطح الماء

نشر النجم الدولي المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يستعرض من خلال حذاءه الجديد.



ونشر صلاح مقطع فيديو لإعلان صورة لصالح شركة "أديداس" العالمية للأحذية الرياضية يظهر فيه وكأنه يجري على الماء، ويستهدف الإعلان، بحسب الموقع البريطاني، إظهار أن صلاح قادر على فعل أي شيء.



ورغم أن لقطات هرولة صلاح فوق الماء ما هي إلا خدعة ومجرد عمل ترويجي لصالح الشركة العالمية المتخصصة لكن الإعلان جذب الكثير من التعليقات.



ويظهر مقطع الفيديو صلاح وهو يداعب الكرة بمهارة قبل تسديدها صوب إحدى البحيرات ثم يجري "الملك المصري"، وفقا لوصف الموقع، مسرعا على الماء للحاق بالكرة والخروج مجددا إلى البر.



