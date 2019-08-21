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رياضة

ريفالدو: أرغب في مشاهدة نيمار بجوار رونالدو في يوفينتوس

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:33 م
ريفالدو
ريفالدو
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أعرب البرازيلي ريفالدو لاعب برشلونة الإسباني السابق، عن رغبته في مشاهدة مواطنه نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، في مزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو بين صفوف فريق يوفنتوس.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "لا يمكنني إلا أنني أتخيل كيف يمكن أن يجتمعا من أجل تقديم أداء رائع، وكيف يمكن أن يساعد نيمار في تحمل المسؤوليات في يوفنتوس، الذي لديه الآن نجم واحد فقط، ستكون صفقة مفيدة للاعبين وللنادي بالطبع".

وأكد ريفالدو (47 عامًا) مجددًا أن أفضل شيء بالنسبة لنيمار هو مغادرة باريس سان جيرمان في أسرع وقت ممكن، لأنه "بعد كل ما حدث، سيكون من الصعب البقاء".

وتابع بطل العالم مع البرازيل في نهائيات كأس العالم 2002 في كوريا واليابان: "من الصعب دائمًا أن تهينك الجماهير أو أن توجه السباب لك".

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد الدولي السابق أن نيمار لديه الكثير من الشخصية والخبرة لتغيير هذا الوضع، والبقاء تحت قيادة الألماني توماس توخيل قائلًا "لديه الكثير من الشخصية للتعامل مع الوضع إذا لزم الأمر وإثبات أنه لاعب عظيم، ويستحق الكثير".

ويرى لاعب "البلوجرانا" السابق أن ما شاهده في مباراة برشلونة الأولى في الموسم الحالي، والتي خسرها بهدف دون رد أمام أتلتيك بلباو، يدل على أن النادي الكتالوني يحتاج إلى مهاجم باريس سان جيرمان.

وفيما يتعلق بانتقال مواطنه فيليبي كوتينيو إلى بايرن ميونيخ، لم يخف ريفالدو أنه يشعر "بخيبة أمل إلى حد ما".

وأضاف 'لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لأنه لم يتمكن من حجز مكان أساسي له في تشكيل برشلونة، لكن ربما لم يعد لديه المزيد من الثقة، ربما كان غير سعيد وقرر الذهاب إلى ناد آخر، للبحث عن كرة القدم التي قدمها في ليفربول".

واختتم "ليس من السهل أن يكون اللاعب في فريق كل التركيز مُنصب فيه على ليو ميسي، لا يوجد إلا عدد قليل من اللاعبين قادرون على فرض أنفسهم على هذا المشهد، ولم يكن لدى كوتينيو صبر كاف لوضع نفسه في بؤرة اهتمام الفريق".
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