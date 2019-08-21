فتح خط جوي للشحن والبريد بين ييوو بشرقي الصين وأوساكا اليابانية

أطلقت شركة "تشاينا بوستال" للخطوط الجوية خطا جويا مباشرا جديدا للشحن والبريد بين أوساكا اليابانية ومدينة ييوو في مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.



ويعتبر هذا الخط الأول من نوعه بين مدينة ييوو ومدينة يابانية، وتُسير عليه طائرة من طراز بويينج 737.



ومن المخطط تنفيذ 5 رحلات كل أسبوع في الفترة ما بين يومي الثلاثاء والسبت.



ووقع فرع تشجيانج لمجموعة تشاينا بوست اتفاقية تعاون استراتيجي مع حكومة مدينة ييوو في مايو الماضي، لإطلاق رحلات شحن وبريد بين المدينة ودول ومناطق رئيسية، في مسعى لدعم بناء منطقة تجريبية شاملة للتجارة الالكترونية العابرة للحدود.



وجذبت مدينة ييوو التي تعرف بـ"سوبرماركت العالم" عددا كبيرا من الأجانب في السنوات الأخيرة، حيث أظهرت بيانات رسمية زيارة إجمالي 400 ألف للمدينة كل عام للقيام بأعمال تجارية.