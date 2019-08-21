صدور ثلاثية "مباريات الجوع" فى نسختها العربية

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ النسخة العربية لثلاثية: مباريات الجوع٬ ألسنة اللهب٬ الطائر المقلد. وهي ثلاثية روائية ديستوبية٬ للكاتبة الأمريكية سوزان كولنز، صدرت لأول مرة في العام 2008. وتحولت فيما بعد لسلسلة أفلام هوليوودية شهيرة.



تدور أحداث الثلاثية بالمستقبل البعيد في دولة "بانيم" التي نشأت على أنقاض ما كان يعرف بالماضي باسم أمريكا الشمالية وتقع وسطها الكابتول التي تحيط بها اثنتا عشرة مقاطعة. تسعى الكابتول بنظامها القمعي على ابقاء جميع المقاطعات تحت ظلال طاعتها عن طريق إجبار كل مقاطعة على إجراء قرعة عشوائية لاختيار فتى وفتاة لإرسالهم للمشاركة في مباريات الجوع التي تقام سنويًا عقابًا لهم على محاولة انقلابهم السابقة ولتذكرّهم دائمًا أن الموت هو مصير كل من تراوده نفسه على عصيان أوامر الكابتول.هي عبارةٌ عن صراع حتى الموت يعرض مباشرةً عبر شاشات التلفاز.