8 قرارات للرئيس السيسى لدعم مشروعات المرأة

ناقشت دار الكتب بطنطا المكاسب التي حصلت عليها المرأة المصرية في التعديلات الدستورية الأخيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من خلال محاضرة بعنوان "دور الدولة في دعم المشروعات النسائية"، والتى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الغربية.



واستعرض أشرف مطاوع المحامي والناشط في مجال حقوق المرأة، الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وأيضا القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة من الناحية التشريعية، وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2017 هو عام المرأة المصرية من خلال اتخاذ تشريعات لحماية المرأة اجتماعيا، وإتاحة القروض لهن للبدء في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.



وتابع "مطاوع" حديثه بالتأكيد على اهتمام القيادة السياسية والرئيس السيسي بقضايا المرأة المصرية من خلال زيادة المعاشات والرواتب، وتوليها المناصب القيادية، وتسهيل الإجراءات لإقامة مشروعات تنموية لسيدات مصر، ودعوته لإنشاء صندوق لدعم المرأة المصرية، والموافقة على الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تسهيلات ائتمانية بشأن برامج لدعم المشروعات النسائية.