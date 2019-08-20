"جماعة مخادعة".. لماذا نظّم الإخوان حفلا لإحياء ذكرى رابعة؟

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على الانتقادات التي وجهها عدد من شباب الإخوان لحفل أيمن نور وجماعة الإخوان لإحياء ذكرى رابعة، والتي استغل فيها الأطفال.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الانتقادات التي وجهت لأيمن نور والجماعة والتي تساءلت عن تمويل هذا الحفل ومن مصادره، أكدت أن الهدف من هذا الحفل هو جمع مزيد من التمويل لجماعة الإخاون الإرهابية، للصرف على القنوات الإخوانية التي تدعم الإرهاب، وكذلك العمليات الإرهابية التي تنفذ.

واستكمل أن الجماعة هنا ضبطت متلبسة بخداع الناس، فهي تنظم حفلا لإحياء ذكرى رابعة، في حين أنه تجمع تبرعات لاستكمال نشاطاته الإرهابية.