الباز يشيد بحملة "مفيش زي مصر": "تعزز الهوية المصرية في الخارج"

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بحملة "مفيش زي مصر"، التي تهدف لتوصيل معلومات صحيحة عن مصر في الخارج.

وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن مصر تتعرض لحملة تشويه كبيرة في الخارج غير منطقية وغير معقولة، منوها إلى أن هذه المبادرة تستهدف ربط المصريين ببلدهم في الخارج، وتعزز الهوية المصرية.

واستكمل الباز، أن الشعب المصري يحتاج لزيادة ارتباط الأجيال الجديدة ببلدهم، فهم الضمانة الحقيقية لتظل الدولة قائمة.