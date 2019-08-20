الكرواتي زوران ماميتش يقترب من تدريب الأهلي

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش، لتولى مهمة القيادة الفنية لتدريب الفريق خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي، بـ3 ملايين دولار في الموسم.



وكان الأهلي أقال مارتن لاسارتي، المدير الفنى لفريق الكرة، عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد فى دور الـ16 من كأس مصر.



وتمكن ماميتش من ترك بصمات واضحة فى الكرة العربية، بعد النتائج والإنجازات التي حققها مع فريق العين الإماراتي، والتي كان أبرزها الوصول للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية أمام ريال مدريد.



ورحل زوران لتدريب فريق العين والتتويج بلقب الدوري الإماراتي فى موسم 2017-2018، بعد الفوز بـ16 مباراة والتعادل فى 5 لقاءات، والهزيمة فى مباراة وحيدة أمام الشارقة.