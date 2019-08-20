ضبط 72 سيارة "سيرفيس" مخالفة خلال حملة مكبرة بالجيزة

شن الجهاز التنفيذى لمشروع النقل الجماعى بالجيزة بقيادة محمود حسين، وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ومفتشين السرفيس حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المواقف والتى شملت مواقف شارع العشرين والشوربجى وشارع فيصل وشارع جمال الدين الأفغاني بالهرم وشارع خاتم المرسلين وشارع البحر الأعظم.



وقال محمود حسين، رئيس جهاز السرفيس بالجيزة، إن الجهاز يكثف حملاته على المواقف وخاصة مع قرب بدء العام الدراسى الجديد تنفيذًا لتعليمات محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بتشديد الرقابة والمتابعة على المواقف العشوائية.



وأوضح حسين أن حملة اليوم أسفرت عن ضبط عدد 72 سيارة مخالفة لتعليمات وقواعد المرور وتم التحفظ على السيارات المضبوطة وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.



وأكد أنه جار إزالة كافة المعوقات التي تعترض الحركة المرورية وعدم وقوف السيارات الميكروباص بطريقه عشوائية لتيسير حركة المرور بالشارع الجيزاوى والتيسير على المواطنين وخاصة فى اوقات الذروة.