الأوقاف: هدم مسجد ضريح أبو الإخلاص الزرقاني لتسهيل حركة المرور

علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على نقل وهدم المسجد الذي يتضمن ضريح أبو الإخلاص الزرقاني، موضحًا أن الضريح تم نقله أمس الإثنين، إلى ميدان المساجد بجوار مسجد المرسي أبوالعباس ويعتبر مكان أفضل ومناسب.



وقال الشيخ جابر الطايع، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن الجهات التى هدمته ستقوم بإنشاء مسجد آخر في مكان آخر، مؤكدًا أن أى مسجد يهدم يكون للمصلحة العامة من أجل فتح طريق أو فتح شريان حيوي أمام الناس لتسهيل الحركة المرورية.



وأضاف الشيخ جابر الطايع، أن هذا الهدم يكون في مصلحة المواطن ومصلحة الطرق، ولكي تصنف مصر بشبكة طرق قوية للغاية تساعد على السياحة وجذب الاستثمارات وفتح آفاق جديدة، والتوسع في العمران والحركة السكانية لتلبية متطلبات الأشخاص.