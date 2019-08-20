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محافظات

تحرير 3961 مخالفة مرورية وضبط 4 سائقين يتعاطون مخدرات بالمنيا

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:19 ص
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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ضبطت حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف السيارات بمراكز ومدن محافظة المنيا التسع، 3 آلاف و961 مخالفة مرورية متنوعة، و4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة.

كانت مباحث المرور بإشراف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمنيا، شنت حملة مكبرة على شوارع وميادين ومواقف السيارات بمراكز المحافظة نجحت خلالها في تحرير 3 ألاف و961 مخالفة مرورية متنوعة من بينها سيارات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة، كما تم ضبط عدد من المخالفات الخاصة بمخالفة القواعد المرورية، ومنها السير عكس الاتجاه وضبط سائقين يقومون بتحصيل تعريفة ركوب أكثر من التعريفة المقررة.

وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة بالمحافظة للمواد المخدرة أثناء القيادة، تم فحص عينة 58 سائقا أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 4 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة، بينما امتنع 3 سائقين عن إجراء التحليل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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