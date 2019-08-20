ترامب يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان ضرورة تجنب التصعيد فى كشمير

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء باكستان عمران خان، على تجنب التصعيد في أزمة كشمير.



وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء الباكستاني، الإثنين، حول الحاجة إلى خفض التوترات مع الهند بشأن كشمير وتجنب الخطوات التي قد تصعد الأزمة.



وكان رئيس وزراء باكستان قد أشاد في وقت سابق بمناقشة مجلس الأمن الدولي لـ"الوضع الخطير" في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.



وقال خان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها أول مرة خلال أكثر من 50 عاما يتناول فيها محفل دبلوماسي رفيع هذه القضية.



وعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة مغلقة بناءً على دعوة باكستان، وسط تصاعد حدة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي بشأن إقليم كشمير.



ويشهد الإقليم الحدودي توترات جديدة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.



وأعلنت باكستان، الأربعاء الماضي، طرد السفير الهندي لديها، وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.



ويؤدي القرار الذي أصدرته الهند إلى وضع الجزء الذي تسيطر عليه من الإقليم تحت حكمها المباشر، وهو ما يهدد بإنهاء حالة الهدوء النسبي بين البلدين الجارين اللذين خاضا ثلاث حروب والعديد من الصراعات والاشتباكات الحدودية منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.



ورغم اقتسام السيطرة على أراضي إقليم كشمير بين البلدين ليصبح هناك شطران؛ أحدهما هندي والآخر باكستاني، فإن بعض الاشتباكات على حدود البلدين تنشب بين الحين والآخر، ولكن مطلع العام الجاري 2019 كانت حدة التوتر مرتفعة مع دخول طائرات حربية على خط المواجهة.