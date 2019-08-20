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عالم

بوتين بعد انفجار موقع سرى لاختبار الأسلحة: الوضع تحت السيطرة

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:31 ص
جريدة الدستور
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا تهديد من الانفجار الذي حدث في موقع بحري سري لاختبار أسلحة، وأثار قلقا دوليا من حدوث تسرب إشعاعي.

وأضاف الرئيس الروسي، أمس الإثنين في فرنسا، أن الخبراء الذي أرسلوا إلى الموقع في البحر الأبيض "يسيطرون على الوضع"، وأنه "لا تغييرات خطيرة" أبلغ عنها.

لكنه قال أيضًا إن "إجراءات تتخذ لضمان عدم وقوع ما هو غير متوقع"، بعد واقعة 8 أغسطس في منطقة أرخانغيلسك، دون أن يدلي بتفاصيل حول تلك الإجراءات أو ما يقيسه الخبراء أو يعثرون عليه.

وأوضح أن أولئك الذين يتعاملون مع الحادث سيحصلون على جوائز من الدولة.

وأدلت السلطات الروسية بمعلومات متضاربة بشأن ما حدث، ولقي عدة أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بالرغم من عدم وضوح حصيلة الضحايا بالتحديد. وارتفعت مستويات الإشعاع لفترة موجزة.

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