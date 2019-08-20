أحذر.. "الأرق" يصيبك بأمراض القلب

تؤثر مشكلة الارق على الكثير من الأشخاص حول العالم، فوفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من نصف سكان الأرض يعانون من اضطرابات النوم، ولعل أشهرها "الأرق".



وأكد الباحثون، أن السبب فى زيادة نسب الأرق في العالم، هو التعرض الزائد عن الحد لضغوط الحياة اليومية سواء عمل أو تربية أطفال، بالإضافة الى القلق والتوتر الذى أصبح شريك للكثير منا.



ووفقًا لما ذكرته "ديلي ميل" البريطانية، فالأرق يمكن أن يتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، أبرزها أمراض القلب والسكري.



وكشفت دراسة جديدة، أجريت من قبل علماء من جامعة "أكسفورد" تفيد أن الأرق يساعد بشكل كبير في الإصابة بإنسداد الشريان التاجي والأوعية الدموية للقلب.



وأضاف الباحثون، أن الدراسة التي أجريت على أكثر من 5000 شخص ممن يعانون من الأرق، أثبتت اصابتهم بأمراض القلب وإنسداد الأوعية الدموية بالقلب.



من جانبه أوضح الدكتور الين رتزبرج أستاذ القلب والأوعية الدموية وأحد المشرفين على الدراسة، أن النتائج ساعدت بشكل كبير في تحديد السبب وراء إنسداد الشريان التاجي للقلب.