الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

محافظات

ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة فى حملة تموينية بالإسكندرية.. صور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:54 ص
جريدة الدستور
هبه عويضه
طباعة
تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، بالتعاون مع حى شرق، من ضبط 2 طن و400 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي ضمن حملة تموينية مكبرة على المطاعم الموجودة بمنطقة سموحة.

وتم ضبط معمل لتجهيز اللحوم والدواجن لأكبر سلسلتين مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية به كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بها تغير فى الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليه بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.

وأسفرت الحملة عن سحب عينات وتحريز 2100 كيلو دواجن متبلة، وضبط وتحريز 147 كيلو دواجن أجزاء، وضبط وتحريز 197.900 كيلو لحوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.

وشارك بالحملة مديرية الطب البيطرى، ومفتشى الصحة والأغذية، وترأس الحملة سليمان الطيب، مدير إدارة رقابة المديرية، وحملة إدارة تموين شرق برئاسة عبدالرازق الطيب، مدير الإدارة، ونبيل محفوظ، رئيس الرقابة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شوبير يكشف: اختيار مدرب المنتخب من بين هؤلاء الثلاثة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي السابق.. أزارو يتعمد إهدار الأهداف لمصلحته (فيديو)

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

نائب للحكومة: لماذا لا نبحث بديل للقمح الروسي بعد الانفجار النووي؟

النيابة تحقق في وفاة أحمد أبو عريضة صاحب "البصمة المجهولة"

مؤسسة دولية: الاقتصاد المصري سينمو بمتوسط 6.8% حتى 2027

توقعات بتراجع أسعار الشقق 15% بعد انخفاض مواد البناء

منوعات

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

الأمير أندرو يرفض تقارير بشأن علاقته بفضيحة إبستين

القارة القطبية الشمالية تُسجل أعلى درجة حرارة فى تاريخها

كشكول

عاجل.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصى

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

«شرق كفر الشيخ التعليمية» تعلن الوظائف الإشرافية المطلوبة وشروطها

إسلام سياسي

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي

تركيا تتدخل عسكرياً لإنقاذ إرهابي جبهة النصرة في خان شيخون

أمين "البحوث الإسلامية": حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة


زيت وسكر

تفاصيل العلاج بالموسيقى في الهند

استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة

“تموين بنها” تطلق حملة للمرور على المجازر

خطة لتطوير منظومة الصحة بكفر الشيخ

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل يجمع "بشير" مع فرقة نور بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. "عازفة الكمان" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

ننشر فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى لهذا اليوم

الليلة.. مناقشة لكتاب "الأنطولوجيا السياسية" بصالون علمانيون

صفحتنا ع الفيس بوك