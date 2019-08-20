ضبط 2 طن لحوم ودواجن فاسدة فى حملة تموينية بالإسكندرية.. صور

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، بالتعاون مع حى شرق، من ضبط 2 طن و400 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي ضمن حملة تموينية مكبرة على المطاعم الموجودة بمنطقة سموحة.



وتم ضبط معمل لتجهيز اللحوم والدواجن لأكبر سلسلتين مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية به كميات كبيرة من اللحوم والدواجن بها تغير فى الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليه بيانات وغير صالحة للاستهلاك الأدمى.



وأسفرت الحملة عن سحب عينات وتحريز 2100 كيلو دواجن متبلة، وضبط وتحريز 147 كيلو دواجن أجزاء، وضبط وتحريز 197.900 كيلو لحوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على وكيل النائب العام.



وشارك بالحملة مديرية الطب البيطرى، ومفتشى الصحة والأغذية، وترأس الحملة سليمان الطيب، مدير إدارة رقابة المديرية، وحملة إدارة تموين شرق برئاسة عبدالرازق الطيب، مدير الإدارة، ونبيل محفوظ، رئيس الرقابة.