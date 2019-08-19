"ثقافة الفيوم" يحتفل بعيد وفاء النيل

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة بفرع ثقافة الفيوم؛ حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "عيد وفاء النيل" للشاعر أحمد قرني، الذي تحدث عن أن وفاء النيل معناه أن النيل وفى بالمياه الكافية وقت فيضانه فى مصر، فعلى مر التاريخ لعب النيل دورًا كبيرًا فى حياة المصريين في مصر القديمة، حيث قدس المصريين النيل باعتباره مصدر الحياة والخير فى مصر.



وعقدت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة عن وفاء النيل، أوضحت فيه أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر وكان المصريون القدماء يُقدسون نهر النيل على مدار التاريخ، وفي بيت ثقافة سنورس نفذت ورشة فنية للأطفال بعنوان "وفاء النيل" عبر الأطفال فيها عن حبهم لنهر النيل برسم لوحات فنية لنهر النيل قديمًا وحديثًا.



كما عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "وفاء النيل"حاضرها أحمد محمد السيد، الذى تحدث عن نهر النيل وأهميته عند المصريين، لافتًا إلى أن مصر هبة النيل كما وصفها المؤرخ العظيم هيروديت فهو هبة عظيمة لمصر يمدها بالمياه التى هى أساس كل شيء حى، وأيضًا أمد مصر بالطمى الذى بنى عليه الإنسان المصري المدن والقرى والحضارات فيجب المحافظة على نهر النيل.