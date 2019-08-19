الثلاثاء 20 أغسطس 2019 الموافق 19 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الثقافة

"ثقافة الفيوم" يحتفل بعيد وفاء النيل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:57 م
جريدة الدستور
حسام الضمراني
طباعة
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة بفرع ثقافة الفيوم؛ حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس محاضرة بعنوان "عيد وفاء النيل" للشاعر أحمد قرني، الذي تحدث عن أن وفاء النيل معناه أن النيل وفى بالمياه الكافية وقت فيضانه فى مصر، فعلى مر التاريخ لعب النيل دورًا كبيرًا فى حياة المصريين في مصر القديمة، حيث قدس المصريين النيل باعتباره مصدر الحياة والخير فى مصر.

وعقدت مكتبة جرفس الفرعية محاضرة عن وفاء النيل، أوضحت فيه أن نهر النيل هو شريان الحياة في مصر وكان المصريون القدماء يُقدسون نهر النيل على مدار التاريخ، وفي بيت ثقافة سنورس نفذت ورشة فنية للأطفال بعنوان "وفاء النيل" عبر الأطفال فيها عن حبهم لنهر النيل برسم لوحات فنية لنهر النيل قديمًا وحديثًا.

كما عقدت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "وفاء النيل"حاضرها أحمد محمد السيد، الذى تحدث عن نهر النيل وأهميته عند المصريين، لافتًا إلى أن مصر هبة النيل كما وصفها المؤرخ العظيم هيروديت فهو هبة عظيمة لمصر يمدها بالمياه التى هى أساس كل شيء حى، وأيضًا أمد مصر بالطمى الذى بنى عليه الإنسان المصري المدن والقرى والحضارات فيجب المحافظة على نهر النيل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الانتقال الحكومي للعاصمة الجديدة فى 2020.. تفاصيل جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

منذ حوالي 18 ساعة

خطر جديد على المفاصل.. والسبب القهوة

منذ حوالي 5 ساعات

محمد الباز: عمار علي حسن "مغيب فكريا ومختطف ذهنيا" (فيديو)

ads

الصور

image description

فعاليات اليوم الثانى من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

image description

موسم حصاد العنب فى الجيزة

image description

حفل افتتاح مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء (صور)

image description

صور ترميم قصر البارون

image description

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

الأكثر قراءة

اتحاد المنتجين: انخفاض أسعار الدواجن 30٪

تفاصيل صراع الأهلي والزمالك على ضم هداف مونديال الناشئين

الأهلي لـ"اتحاد الكرة": تحملنا فوق طاقتنا ونفد صبرنا

رئيس جنوب السودان يقيل وزير الخارجية

أيام زمان

قصة نجاة عزيزة أمير من الموت غرقًا في النيل

حكاية أول سرقة لـ"الشحرورة"

"عتاب".. قدمها العندليب للجمهور بعد طردها من السعودية

"صفعة" كانت سببًا في دخول لبنى عبدالعزيز مجال الفن

الصحة

أبرزها فقدان الوزن.. نصائح هامة لمرضي السكري

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات

حمية "الكيتو" تحسن إفرازات الدماغ

دراسة: ارتفاع الضغط يسبب الخرف

الرئيس نيوز

نائب للحكومة: لماذا لا نبحث بديل للقمح الروسي بعد الانفجار النووي؟

النيابة تحقق في وفاة أحمد أبو عريضة صاحب "البصمة المجهولة"

مؤسسة دولية: الاقتصاد المصري سينمو بمتوسط 6.8% حتى 2027

توقعات بتراجع أسعار الشقق 15% بعد انخفاض مواد البناء

منوعات

قطة "يتيمة" تحقق أرباحا كبيرة لزوجين عبر "انستجرام"

شورت بوزن 5 كيلو لعلاج المشلولين جزئيًا

العثور على تابوت فريد في القرم

الأمير أندرو يرفض تقارير بشأن علاقته بفضيحة إبستين

كشكول

عاجل.. فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية 2019

قيادات جامعة الأزهر وعميد كلية الطب يتفقدون المستشفى التخصصى

رابط تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

«شرق كفر الشيخ التعليمية» تعلن الوظائف الإشرافية المطلوبة وشروطها

إسلام سياسي

تقرير أمريكي يحذر من خطورة القاعدة في اليمن

محامي إخواني يفتح النار على حزب العدالة والتنمية التركي

تركيا تتدخل عسكرياً لإنقاذ إرهابي جبهة النصرة في خان شيخون

أمين "البحوث الإسلامية": حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة


زيت وسكر

تفاصيل العلاج بالموسيقى في الهند

استكمال إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالقاهرة

“تموين بنها” تطلق حملة للمرور على المجازر

خطة لتطوير منظومة الصحة بكفر الشيخ

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: مزارع الكرامة فى صحراء مصر
لواء. محسن الفحام
محاربة الفوضى والإهمال.. مسئولية مجتمعية
مؤمن المحمدي
الكرة تقاوم السلطات
لواء.حمدى البطران
أساس فكرة المواطنة المصرية
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل يجمع "بشير" مع فرقة نور بمكتبة الإسكندرية

الليلة.. "عازفة الكمان" على طاولة مكتبة مصر الجديدة

ننشر فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى لهذا اليوم

الليلة.. مناقشة لكتاب "الأنطولوجيا السياسية" بصالون علمانيون

صفحتنا ع الفيس بوك