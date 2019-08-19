تغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل بالقانون الجديد

ينتظر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة عدد من القوانين العامة بدور الانعقاد الأخير والمنتظر بدايته في شهر أكتوبر المقبل.



ويعد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، من القوانين المرتقب إقرارها، خلال دور الانعقاد الأخير، للبرلمان.



ويهدف لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتغليظ عقوبة التعدي على نهر النيل والمجاري والقنوات المائية، وتأتي أبرز ما جاء فى مشروع القانون والأهداف:



-تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.



-الحفاظ على موارد الدولة المائية واستثمارها.



-اتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى.



- تعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار والمياه الجوفية.



- إزالة التعديات على المجارى والقنوات المائية.



- تغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل.



-تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية.



- حماية الشواطىء.