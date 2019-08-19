الجيش السوري يسيطر على طريق "حلب- دمشق" الدولي

تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم الإثنين، من السيطرة على طريق "حلب - دمشق الدولي" في ريف "حلب" الجنوبي.



وقالت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن القوات السورية قطعت الطريق على القوات التركية والفصائل الموالية لها بسيطرتها على الطريق الدولي.

وكانت دمشق أدانت- في وقت سابق اليوم- قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة باجتياز الحدود السورية - التركية، والدخول إلى مدينة "سراقب" في طريقها إلى "خان شيخون" في ريف "إدلب" لنجدة ما يسمى بـ"تنظيم جبهة النصرة".