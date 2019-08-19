الجيش السوري يسيطر على طريق "حلب- دمشق" الدولي
الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:24 م
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تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم الإثنين، من السيطرة على طريق "حلب - دمشق الدولي" في ريف "حلب" الجنوبي.
وقالت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن القوات السورية قطعت الطريق على القوات التركية والفصائل الموالية لها بسيطرتها على الطريق الدولي.
وكانت دمشق أدانت- في وقت سابق اليوم- قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة باجتياز الحدود السورية - التركية، والدخول إلى مدينة "سراقب" في طريقها إلى "خان شيخون" في ريف "إدلب" لنجدة ما يسمى بـ"تنظيم جبهة النصرة".
وقالت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، إن القوات السورية قطعت الطريق على القوات التركية والفصائل الموالية لها بسيطرتها على الطريق الدولي.
وكانت دمشق أدانت- في وقت سابق اليوم- قيام آليات تركية محملة بالذخائر والأسلحة باجتياز الحدود السورية - التركية، والدخول إلى مدينة "سراقب" في طريقها إلى "خان شيخون" في ريف "إدلب" لنجدة ما يسمى بـ"تنظيم جبهة النصرة".