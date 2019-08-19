فوز مركز شباب غياضة الغربية بدوري خماسي كرة القدم

نظمت مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف، اليوم الإثنين، دورى خماسي في لعبة كرة القدم للطلائع والشباب والذى يضم مجموعتين، حيث أقيمت مباريات المجموعة الأولى والتي فاز فيها مركز شباب غياضة الغربية مركز ببا بعد تغلبه على مراكز شباب دنديل مركز ناصر ومركز شباب هشام طعمة مركز بني سويف.



وستبدأ مباريات المجموعة الثانية طلائع وشباب والتي يتنافس فيها مراكز الشباب بكل من الفشن، سمسطا، إهناسيا والواسطى.



من جانبه أكد محافظ بنى سويف أهمية أن تكون مراكز الشباب بالقرى متنفسا هاما لشبابها، للإفصاح عن تميزهم وتفوقهم فى مختلف المجالات، وضرورة تكثيف الأنشطة الصيفية الثقافية والرياضية والفنية التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلائع والشباب ودعم قدراتهم وإبداعاتهم المتنوعة في مختلف المجالات في إطار سعي الدولة إلى توفير كافة صور الدعم للموهوبين والمتفوقين.

