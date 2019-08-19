بعد اعتزالها.. أصالة توجه رسالة مهمة لـ إليسا

وجهت المطربة السورية أصالة، رسالة للفنانة اللبنانية إليسا، عقب إعلان اعتزالها.



وكتبت "أصالة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمله في الكثير من الأحيان، خصوصا لمن هو مثلك لا يريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنك مهمة ومؤثرة وصانعة ومحبوبة من ملايين الناس، صوتك أصبح جزءا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا".



وكانت الفنانة اللبنانية إليسا، أعلنت اليوم الإثنين اعتزالها الغناء، موضحة أن الألبوم المقبل سيكون الأخير في مشوارها الفني، وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي. إنني أعلن ذلك بقلب شدي،د ولكنني على قناعة كبيرة، لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجًا بعد الآن".

نعم هي معركه ، فيها مايؤلم ومالانستطيع تحمّله في الكثير من الأحيان، خصوصاً لمنّ هو مثلك لايريد أنّ تستعبده هذه المهنه ، ولكنّكِ مُهمّه ومؤثّره وصانعه ومحبوبة من ملايين النّاس ، صوتكِ أصبح جزء من ذكريات كثيرين ، وعلى أغنياتك أحبّة كثر اجتمعوا ، ونحتاجك بيننا #إليسا — Assala (@AssalaOfficial) August 19, 2019