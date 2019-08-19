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عالم

إجلاء 8 آلاف شخص بسبب حرائق الكناري بإسبانيا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:24 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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قالت السلطات الإسبانية اليوم الإثنين، إنه تم إجلاء نحو 8 آلاف شخص في جزر الكناري الإسبانية، يأتي هذا في الوقت الذي يخوض فيه رجال الإطفاء حريقا خارج نطاق السيطرة بالمنطقة.

وبدأ الحريق يوم السبت بالقرب من بلدة تيخيدا، ولكن الموقف تأزم بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية والرطوبة المنخفضة.

فيما قالت متحدثة باسم خدمات الطوارئ في المنطقة لرويترز "الحريق ما زال خارج نطاق السيطرة، واصفة الحريق بأنه شديد الخطورة".

كما قالت السلطات الإسبانية إنها دفعت بقرابة 16 طائرة ومروحية، بالإضافة إلى أكثر من 700 رجل إطفاء، يعملون حاليا على احتواء النيران التي يصل ارتفاعها إلى 50 مترا، بعد احتراق أكثر من 3400 هكتار حتى الآن.

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