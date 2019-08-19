"كايرو ستيبس" تلهب أجواء افتتاح الدورة الـ 28 لمهرجان القلعة (صور)

خطفت فرقة "كايرو ستيبس" قلوب جمهورها المصري في حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي، والذي انطلق مساء أمس الأحد، في سهرة موسيقية كبرى احتضنها مسرح المحكي بقلعة صلاح الدين الأيوبي.



وألهبت الفرقة العالمية مسامع مئات الحضور بتوليفة موسيقية من أبرز أعمالها التي مزجت خلالها بين روح الموسيقى الشرقية وسحر العود ولمسات من موسيقى الجاز الغربية، منها مقطوعات "شمس"، و"رقصة النيل"، مع مقطوعة "أرابيسكان" التي امتزجت بروح رائعة ابن الفارض "زدني بفرط الحب" قدمها المطرب علي الهلباوي، متبوعة بمفاجأة الحفل الثانية بمشاركة الشيخ إيهاب يونس، في أداء مقطوعة "جينوسيان" ممزوجة بابتهال "يا مالكًا قدري"، لتسدل الستار على الحفل بمقطوعة موسيقية خليجية تسمى"خليجي ستيبس".



وأعادت هذه الإطلالة الفرقة العالمية إلى جمهورها المصري بعد غياب قرابة 8 أشهر منذ آخر جولاتها في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بدأتها بحفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وأعقبتها بجولة موسيقية بين القاهرة والإسكندرية وصولًا إلى المنيا، كما تعقب تكريمها مؤخرًا فى إيطاليا، بمشاركة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بالأكاديمية المصرية فى روما، فى أجدد تكريم لها بعد تتويجها العام الماضى بجائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، عن ألبومها الأخير "فلاينج كاربت"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصري باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة في مصر والشرق الأوسط.