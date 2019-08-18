إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتنشر صورتها للمرة الأولى (صور)

احتفلت السيناريست إنجي علاء، وزوجها الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاد ابنتهما جومانا، ونشرت صورًا لها للمرة الأولى عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وعلقت إنجي علاء على الصور قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي، مش مصدقة إن السنين جريت كده.. مش شايفاكي غير لسة صغيرة في حضني، ربنا يحفظك ويخليكي لينا ويا رب سنة حلوة وسعيدة عليكي".



من ناحية أخرى تواصل إنجي علاء، خلال الفترة الحالية كتابة حلقات مسلسل "بلا دليل"، والمقرر عرضه في أكتوبر المقبل، وهو من بطولة درة، وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبدالناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، والعمل من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.